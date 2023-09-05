Advertisement

أخبار عاجلة

الكرملين عن تعيين وزير دفاع أوكراني جديد: لا نعتقد أن شيئا سيتغير على جبهات القتال

Lebanon 24
05-09-2023 | 05:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
من هو رستم أوميروف وزير الدفاع الأوكراني الجديد؟
lebanon 24
05/09/2023 13:43:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الروسي: أوكرانيا لم تحقق أهداف الهجوم المضاد ونواصل تقويض الإمكانيات القتالية للجيش الأوكراني (الجزيرة)
lebanon 24
05/09/2023 13:43:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الروسي: أوكرانيا فقدت 66 ألفا من جنودها منذ بدء هجومها المضاد
lebanon 24
05/09/2023 13:43:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"تحولت من صيفية إلى شتوية".. إليكم قصة المعاطف التي أطاحت بوزير الدفاع الأوكراني
lebanon 24
05/09/2023 13:43:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:32 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:47 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:03 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:16 | 2023-09-05
06:09 | 2023-09-05
06:08 | 2023-09-05
05:57 | 2023-09-05
05:43 | 2023-09-05
05:06 | 2023-09-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24