"لبنان 24": بعد الاشكال الذي وقع في منطقة ضهر العين - الكورة تقوم في هذه الاثناء دورية من مخابرات الجيش - مكتب أميون بمؤازرة الجيش بمداهمة بحثاً عن مطلق النار

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