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"لبنان 24": بعد الاشكال الذي وقع في منطقة ضهر العين - الكورة تقوم في هذه الاثناء دورية من مخابرات الجيش - مكتب أميون بمؤازرة الجيش بمداهمة بحثاً عن مطلق النار

Lebanon 24
05-09-2023 | 05:43
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