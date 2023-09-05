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أوكرانيا: على أردوغان أن يكون واقعيا والتوقف عن طرح خيارات لا يمكن قبولها

Lebanon 24
05-09-2023 | 08:40
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