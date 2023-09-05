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السعودية تُقرّر تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يومياً لثلاثة أشهر من تشرين الاول حتى نهاية كانون الاول 2023

Lebanon 24
05-09-2023 | 09:12
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