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جيش بوركينا فاسو يُعلن مقتل 17 جنديا و36 متطوعا في اشتباكات مع مسلحين (العربية)
Lebanon 24
05-09-2023
|
09:55
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