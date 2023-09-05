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"الحرة" عن الجيش الإسرائيلي: أنباء عن إطلاق نار في منطقة غور الأردن قرب مفرق أرغمان وتحييد المهاجم
Lebanon 24
05-09-2023
|
11:05
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