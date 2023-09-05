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مصادر بالجيش الإسرائيلي: التحقيقات كشفت أن عمليتي إطلاق النار في غور الأردن كانتا هجوماً مسلحاً (الجزيرة)

Lebanon 24
05-09-2023 | 12:53
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