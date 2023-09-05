Advertisement

أخبار عاجلة

سفير السعودية لدى إيران: المملكة تؤكد أهمية تعزيز العلاقات والتواصل مع طهران (العربية)

Lebanon 24
05-09-2023 | 13:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عبد اللهيان: الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية ليس لديهما نية بالتدخل والتأثير في القرارات السياسية التي تتخذ من قبل السياسيين اللبنانيين
lebanon 24
05/09/2023 23:32:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أثناء عودته إلى طهران: السعودية تؤكد على نظرتها المختلفة بالنسبة للماضي تجاه القضايا الإقليمية
lebanon 24
05/09/2023 23:32:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الزراعة يستقبل سفير لبنان في المملكة العربية السعودية
lebanon 24
05/09/2023 23:32:10 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير إيران المعين لدى السعودية: تطوير العلاقات بين البلدين يعود بالنفع على المنطقة
lebanon 24
05/09/2023 23:32:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:03 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:28 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:02 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:21 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:27 | 2023-09-05
16:25 | 2023-09-05
16:05 | 2023-09-05
15:35 | 2023-09-05
15:25 | 2023-09-05
14:17 | 2023-09-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24