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واشنطن: اتصالات بلينكن مع نتانياهو وعباس ليست مؤشرا على اختراق بشأن تطبيع العلاقات بين السعودية وبين إسرائيل

Lebanon 24
05-09-2023 | 15:25
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