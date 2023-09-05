Advertisement

أخبار عاجلة

أمين مجلس الأمن القومي الأوكراني: إجراء انتخابات في أوكرانيا في هذه المرحلة قد يتسبب بزعزعة الاستقرار داخل البلاد (تاس)

Lebanon 24
05-09-2023 | 16:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمين العام لمجلس الأمن القومي الأوكراني: نحتاج إلى عمل كبير للانتقال إلى معايير الناتو (الجزيرة)
lebanon 24
06/09/2023 01:35:05 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف: تحتاج أوكرانيا للاستسلام فقط وهو ما قد يفتح الطريق أمام السلام لكن واشنطن وكييف لا تريدان ذلك
lebanon 24
06/09/2023 01:35:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: أبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي المسائل المتعلقة بتعزيز الاستقرار الداخلي في ظل الظروف الراهنة
lebanon 24
06/09/2023 01:35:05 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس مجلس الأمن القومي في روسيا يطالب بتوسيع نطاق الضربات في أوكرانيا واستهداف أماكن "غير متوقعة" (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
06/09/2023 01:35:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:03 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:28 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:02 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:21 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:33 | 2023-09-05
18:15 | 2023-09-05
18:13 | 2023-09-05
18:12 | 2023-09-05
18:10 | 2023-09-05
18:00 | 2023-09-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24