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المبعوث الأممي إلى اليمن: هناك حاجة لتسوية سياسية طويلة المدى للصراع في اليمن من خلال مفاوضات بين اليمنيين

Lebanon 24
05-09-2023 | 17:27
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