سفيرا الاتحاد الأوروبي وإسبانيا بالنيجر يعلنان عدم تمكنهما من زيارة سفير فرنسا في مقر إقامته المحاصر بعد رفضهما إخضاع سياراتيهما الدبلوماسيتين للتفتيش (الجزيرة)

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