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سفيرا الاتحاد الأوروبي وإسبانيا بالنيجر يعلنان عدم تمكنهما من زيارة سفير فرنسا في مقر إقامته المحاصر بعد رفضهما إخضاع سياراتيهما الدبلوماسيتين للتفتيش (الجزيرة)
Lebanon 24
05-09-2023
|
18:12
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