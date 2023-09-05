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أخبار عاجلة
الجيش الأوكراني: أنظمة الدفاع الجوي تصد هجوما روسيا في أجواء العاصمة كييف
Lebanon 24
05-09-2023
|
23:04
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