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قوات التحالف الدولي ترسل تعزيزات عسكرية إلى مناطق شمال شرق سوريا قادمة من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق

Lebanon 24
06-09-2023 | 02:36
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