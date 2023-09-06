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مسؤول أميركي: من المتوقع أن يعلن بلينكن عن دعم جديد لأوكرانيا بقيمة تتجاوز مليار دولار
Lebanon 24
06-09-2023
|
04:16
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