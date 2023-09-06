ميقاتي خلال استقباله لازارو : نؤكد التزام الحكومة القرار الصادر عن مجلس الامن الدولي بالتمديد لولاية القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان" اليونيفيل" سنة كاملة"

Lebanon 24