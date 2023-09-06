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وزير الخارجية المصرية: نُدين انتهاكات إسرائيل للمسجد الأقصى وأحداث جنين وانضمام سوريا لبياني عمّان والقاهرة خطوة إيجابية في سبيل حلّ الأزمة السورية

Lebanon 24
06-09-2023 | 06:48
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