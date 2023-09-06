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المطران العمّار للـ"أم تي في": لا مخاوف والكلّ في الجبل يعيش بأمان وسلام واللقاءات التي ستحصل في 8 أيلول ستُشدّد على الأمل في بلدنا

Lebanon 24
06-09-2023 | 08:37
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