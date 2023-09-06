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مستشار قائد قوات الدعم السريع لـ"سكاي نيوز": العقوبات لن تُؤثّر على عملياتنا

Lebanon 24
06-09-2023 | 09:14
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