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وسائل إعلام رومانية: سقوط قطع من طائرات روسية مسيّرة داخل رومانيا إثر الهجوم الروسي على ميناء إسماعيل الأوكراني

Lebanon 24
06-09-2023 | 10:52
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