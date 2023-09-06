وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا: روسيا تقوم بأوسع عملية تاريخية في الحرب عبر اعتقال عشرات آلاف المدنيين وذلك لأنهم من الأوكرانيين (الجزيرة)

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