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بلينكن: نريد أن ندعم أوكرانيا في رسم مستقبلها في وجه العدوان الروسي وتمكنا من تعزيز الشراكة معها

Lebanon 24
06-09-2023 | 14:36
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