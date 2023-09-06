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نائب وزير الخارجية الروسي: موسكو وأنقرة توصلتا لاتفاق مبدئي بشأن توريد مليون طن من الحبوب (الجزيرة)

Lebanon 24
06-09-2023 | 14:51
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