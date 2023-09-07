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الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من خطر حدوث صدع كبير في النظم الاقتصادية والمالية العالمية

Lebanon 24
07-09-2023 | 00:22
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