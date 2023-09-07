Advertisement

أخبار عاجلة

حاكم منطقة أوديسا: ضربات المسيّرات الروسية دمرت البنية التحتية للموانئ وصومعة حبوب ومبان إدارية في مقاطعة إسماعيل

Lebanon 24
07-09-2023 | 00:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السلطات الأوكرانية: الضربات الروسية على منطقة أوديسا أدت إلى أضرار في البنى التحتية للميناء ومخازن الحبوب
lebanon 24
07/09/2023 09:57:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني: القوات الروسية تشن هجوماً بـ 25 طائرة مسيرة على البنية التحتية للموانئ في منطقة أوديسا (سكاي نيوز)
lebanon 24
07/09/2023 09:57:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: البنية التحتية الأوكرانية لتصدير الحبوب تتعرض لضربات روسية قوية ويجب ضمان استمرار العمل في ممرات الحبوب (الجزيرة)
lebanon 24
07/09/2023 09:57:15 Lebanon 24 Lebanon 24
المدعي العام في أوكرانيا: نُحقّق في الهجمات الروسية على البنية التحتية للحبوب باعتبارها جرائم حرب
lebanon 24
07/09/2023 09:57:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:53 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:50 | 2023-09-07
02:26 | 2023-09-07
02:24 | 2023-09-07
02:19 | 2023-09-07
02:14 | 2023-09-07
02:03 | 2023-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24