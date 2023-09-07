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بلومبرغ: مجموعة العشرين توافق على منح عضوية للاتحاد الإفريقي على قدم المساواة مع الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
07-09-2023 | 02:19
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