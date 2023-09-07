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شركة شحن يونانية تقر بتهريب النفط الخام الإيراني الخاضع للعقوبات وستدفع غرامة قدرها 2.4 مليون دولار (سكاي نيوز)

Lebanon 24
07-09-2023 | 02:24
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