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هيئة الأحصاء السعودية ترفع من تقديراتها لنمو الناتج المحلي السعودي من 1.1% إلى 1.2% للربع الثاني من 2023

Lebanon 24
07-09-2023 | 02:26
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