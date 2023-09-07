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هيئة الأحصاء السعودية ترفع من تقديراتها لنمو الناتج المحلي السعودي من 1.1% إلى 1.2% للربع الثاني من 2023
Lebanon 24
07-09-2023
|
02:26
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