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أمين عام حلف الناتو: رفضنا التوقيع على طلب روسي بعدم توسيع حلف شمال الأطلسي

Lebanon 24
07-09-2023 | 02:59
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