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وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار لـ"سبوتنيك": المجتمع الدولي مسؤول عن موجة النزوح السوري الجديدة والحصار الأميركي والأوروبي سبب رئيسي لتجويع شعب سوريا ودفعه للهرب عبر المنافذ المتاحة وأهمها لبنان

Lebanon 24
07-09-2023 | 03:28
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