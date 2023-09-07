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اليوان يتراجع الى أدنى مستوى له أمام الدولار منذ 2007 في ظل مخاوف من تباطؤ النمو في الصين (أ.ف.ب)

Lebanon 24
07-09-2023 | 05:09
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