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مكاري: وزير الشؤون الإجتماعية هيكتور حجار أبدى استعداده للمشاركة بجلسة الحكومة المتعلقة بالنزوح

Lebanon 24
07-09-2023 | 06:19
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