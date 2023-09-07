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مستشفى أوتيل ديو بحاجة ماسة لدم وبلاكيت من فئة +O للتبرع الاتصال على الرقم التالي: 71/198777

Lebanon 24
07-09-2023 | 07:00
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