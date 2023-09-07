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الدعم السريع: العقوبات الأميركية اتخذت دون تحقيق ولن تساعد في التوصل لحل سياسي شامل
Lebanon 24
07-09-2023
|
09:42
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