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حاكم بريانسك: تعطيل طائرة مسيرة أوكرانية فوق بريانسك وسقوطها بالقرب من محطة السكك الحديد دون أن تقع إصابات أو أضرار (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
07-09-2023 | 10:58
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