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وزير البيئة ناصر ياسين للـ"أم تي في": انتهينا من الاطلاع على بنود الموازنة والأسبوع المقبل سنخوض في الأرقام بين الايرادات والنفقات

Lebanon 24
07-09-2023 | 11:31
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