Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية السودانية: سنعيد النظر بعضويتنا في "إيجاد" إذا لم تستجب لطلب تغيير رئاسة لجنتها الخاصة بالنزاع السوداني (الشرق)

Lebanon 24
07-09-2023 | 11:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية السودانية تدعو المجتمع الدولي لتصنيف الدعم السريع "جماعة إرهابية"
lebanon 24
08/09/2023 04:37:48 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات المسلحة السودانية لـ"الشرق": الجيش السوداني صد هجوم من "الدعم السريع" على سلاح المدرعات
lebanon 24
08/09/2023 04:37:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: الأزمة السودانية حولت الوضع الإنساني المتردي هناك إلى "كارثة كاملة" (الشرق)
lebanon 24
08/09/2023 04:37:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يندد بـ"عدم سعي الجيش السوداني والدعم السريع لإيجاد حل سلمي" ويدعو لوقف دائم لإطلاق النار (الشرق)
lebanon 24
08/09/2023 04:37:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:19 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:48 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:32 | 2023-09-07
19:31 | 2023-09-07
19:10 | 2023-09-07
19:09 | 2023-09-07
18:53 | 2023-09-07
18:19 | 2023-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24