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صحيفة "إيكونوميست" عن مصادر: المسؤولون الأميركيون والأوكرانيون فشلوا في تقدير عمق الدفاعات الروسية (الشرق)

Lebanon 24
07-09-2023 | 12:29
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