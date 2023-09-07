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أخبار عاجلة
رويترز عن مسؤولين أميركيين: إعادة نشر الجنود الأميركيين ومعداتهم في النيجر وسحب أفراد غير أساسيين (الجزيرة)
Lebanon 24
07-09-2023
|
13:12
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