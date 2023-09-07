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نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأيرلندي للجزيرة: تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون في الضفة يثير قلقنا

Lebanon 24
07-09-2023 | 14:40
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