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باسيل: فيما نتواصل مع الفرنسيين لصيغة تحاور ينتهي بجلسات تؤمن انتخاب الرئيس يدعو رئيس المجلس لحوار تقليدي بصيغة ملتبسة وبالمقابل ترفض المعارضة الحوار بالمطلق وكأنّها تؤدي خدمة له لتطيّر الجلسات المفتوحة

Lebanon 24
07-09-2023 | 15:25
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