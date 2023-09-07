Advertisement

أخبار عاجلة

قوات الاحتلال تقتحم بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة

Lebanon 24
07-09-2023 | 19:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جرافات بلدية الاحتلال تشرع بهدم عدد من المنشآت السكنية والتجارية في بلدة عناتا شرقي القدس المحتلة (التلفزيون العربي)
lebanon 24
08/09/2023 04:41:33 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم مدينتي الخليل وأريحا في الضفة الغربية المحتلة
lebanon 24
08/09/2023 04:41:33 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية عقابا بمحافظة طوباس وتشتبك مع فلسطينيين إثر حصارها منزلا تطالب شابا داخله بتسليم نفسه (الجزيرة)
lebanon 24
08/09/2023 04:41:33 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم
lebanon 24
08/09/2023 04:41:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:19 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:48 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:32 | 2023-09-07
19:31 | 2023-09-07
19:10 | 2023-09-07
18:53 | 2023-09-07
18:19 | 2023-09-07
18:00 | 2023-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24