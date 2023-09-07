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وزارة الخزانة الأميركية: الأصول الروسية المجمدة بسبب العقوبات تقدر مبدئيا بنحو 280 مليار دولار

Lebanon 24
07-09-2023 | 19:10
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