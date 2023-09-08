Advertisement

أخبار عاجلة

البطريرك الراعي من دارة الشيخ ابي المنى: اعرب عن فرحتي وشكري لهذا اليوم الجميل الذي يجمعنا ولي فرصة سعيدة لأنني من خلالها اعبر عن روابط المحبة والصداقة التي تجمعنا سوياً

Lebanon 24
08-09-2023 | 03:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البطريرك الراعي من دارة الشيخ ابي المنى: التنوع موجود بحكم الواقع ومصان من الدستور ومن الطائف وعلينا ان نبني وحدتنا الداخلية
lebanon 24
08/09/2023 11:47:14 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي من دارة الشيخ ابي المنى: لبنان بحاجة الى وحدة
lebanon 24
08/09/2023 11:47:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى دارة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي ابي المنى في شانيه
lebanon 24
08/09/2023 11:47:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميل: قبل أيام حصل إتصالٌ بين ميقاتي والبطريرك الراعي للإطمئنان على صحة الأخير الذي قال لرئيس الحكومة "الله يعينك على هالمهمة الصعبة"
lebanon 24
08/09/2023 11:47:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:19 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:48 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:06 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:26 | 2023-09-08
04:15 | 2023-09-08
04:08 | 2023-09-08
04:07 | 2023-09-08
03:45 | 2023-09-08
03:45 | 2023-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24