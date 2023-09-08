البطريرك الراعي من دارة الشيخ ابي المنى: اعرب عن فرحتي وشكري لهذا اليوم الجميل الذي يجمعنا ولي فرصة سعيدة لأنني من خلالها اعبر عن روابط المحبة والصداقة التي تجمعنا سوياً

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