البطريرك الراعي: لبنان مريض وككل مريض يحتاج الى تشخيص لكي يشفى من مرضه وطالما نحن نخفي مرضنا سنموت فيه ولهذا السبب نحن في حالة انهيار ولا نريد ان نبحث ونشخص ما هي مشكلتنا

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