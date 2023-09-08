"لبنان24": هدوء حذر في مخيم عين الحلوة حالياً بعد وقف لإطلاق النار وإتصالاتٌ حالياً تُجرى على أعلى المستويات بين القيادات الفلسطينية واللبنانية لتثبيت الإستقرار

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