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الناطق الإعلامي بإسم حركة "حماس" في لبنان جهاد طه لـ"لبنان24": هناك من حاول يوم أمس إعادتنا إلى نقطة الصفر في المخيم وما يجري هو فتنة تسعى جهات مشبوهة لتمريرها

Lebanon 24
08-09-2023 | 03:43
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