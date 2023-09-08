الناطق الإعلامي بإسم حركة "حماس" في لبنان جهاد طه لـ"لبنان24": مشهد التهجير والنزوح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة مؤسفٌ جداً وغير مقبول ولن نسمح لأي جهة بالعبث بأمن المُخيّمات الفلسطينية

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