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وزيرة الخزانة الأميركية: الصين تواجه مشكلات اقتصادية لكن لديها هامش مناورة للتعامل معها

Lebanon 24
08-09-2023 | 04:26
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