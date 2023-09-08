Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان24": سماع دوي إنفجار قذائف صاروخيّة في هذه الأثناء داخل حي التعمير التحتاني في مُخيّم عين الحلوة

Lebanon 24
08-09-2023 | 05:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": سماع رشقاتٍ ناريّة كثيفة داخل مُخيّم عين الحلوة في هذه الأثناء
lebanon 24
08/09/2023 14:45:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": تجدّد الإشتباكات في مخيم عين الحلوة وسط إستخدام لقذائف صاروخيّة
lebanon 24
08/09/2023 14:45:19 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين سر حركة "فتح" في صيدا اللواء ماهر شبايطة لـ"لبنان24": ما يجري في عين الحلوة هو مُخطّط ينسقه إرهابيون يحملون فكر تنظيم "داعش" ولن نسمحَ لهم بالسّيطرة على المُخيّم
lebanon 24
08/09/2023 14:45:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الناطق الإعلامي بإسم حركة "حماس" في لبنان جهاد طه لـ"لبنان24": مشهد التهجير والنزوح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة مؤسفٌ جداً وغير مقبول ولن نسمح لأي جهة بالعبث بأمن المُخيّمات الفلسطينية
lebanon 24
08/09/2023 14:45:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:19 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:06 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2023-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:55 | 2023-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:33 | 2023-09-08
07:31 | 2023-09-08
07:26 | 2023-09-08
07:23 | 2023-09-08
07:21 | 2023-09-08
07:20 | 2023-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24